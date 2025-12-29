25 صورة لأجمل اللحظات الرومانسية بين جورجينا وكريستيانو في عام 2025

خطف البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، الأنظار أمس الأحد 28 ديسمبر الجاري، عقب نهاية مباراة الفارس الأبيض أمام بلدية المحلة في كأس مصر.

وعقب نهاية مباراة الزمالك أمام بلدية المحلة، صعد بيزيرا إلى مدرجات ملعب المقاولون العرب، الذي استضاف المباراة، لتحية زوجته والتي حضرت إلى المدرجات لدعم زوجها في اللقاء.

كما ظهر خوان بيزيرا خلال تواجده رفقة زوجته، عقب مباراة الأبيض أمام بلدية المحلة، هو يحمل ابنته ويقبل رأسها، مما أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل تمكن نادي الزمالك، من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره بلدية المحلة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

