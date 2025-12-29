مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
21:00

المغرب

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

5 صور لظهور خوان بيزيرا مع زوجته وابنته بعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة

كتب - يوسف محمد:

01:45 ص 29/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خوان بيزيرا وزوجته (3)
  • عرض 5 صورة
    خوان بيزيرا وزوجته (5)
  • عرض 5 صورة
    خوان بيزيرا وزوجته (4)
  • عرض 5 صورة
    خوان بيزيرا وزوجته (1)

خطف البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، الأنظار أمس الأحد 28 ديسمبر الجاري، عقب نهاية مباراة الفارس الأبيض أمام بلدية المحلة في كأس مصر.

وعقب نهاية مباراة الزمالك أمام بلدية المحلة، صعد بيزيرا إلى مدرجات ملعب المقاولون العرب، الذي استضاف المباراة، لتحية زوجته والتي حضرت إلى المدرجات لدعم زوجها في اللقاء.

كما ظهر خوان بيزيرا خلال تواجده رفقة زوجته، عقب مباراة الأبيض أمام بلدية المحلة، هو يحمل ابنته ويقبل رأسها، مما أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل تمكن نادي الزمالك، من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره بلدية المحلة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

خوان بيزيرا وزوجته نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الزمالك وبلدية المحلة

