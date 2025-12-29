مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

ياسر إبراهيم يوجه رسالة لابنته احتفالا بالكريسماس.

كتب : مصراوي

04:16 ص 29/12/2025
القاهرة - مصراوي

نشر ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة برفقة ابنته.

وظهر ياسر إبراهيم عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" صورة مع ابنته وعلق على الصورة قائلا: "كل حياتي".

ويشارك ياسر إبراهيم حاليا مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي انطلقت في 21 ديسمبر، وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثانية، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأنجولي، اليوم الاثنين، في ختام منافسات دور المجموعات بالبطولة.

ياسر إبراهيم زوجة ياسر إبراهيم منتخب مصر الأهلي

