"مهندسة".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حمدي فتحي

ومن اللاعبين الذين تهتم الجماهير بهم وبأخبارهم باستمرار، هو نجم وسط المنتخب الوطني والوكرة القطري حمدي فتحي.

أبرز المعلومات عن زوجة حمدي فتحي

وبالنظر إلى الحياة العائلية لنجم الوسط المصري حمدي فتحي، فإننا نجد أنه متزوج من فتاة تدعى روان كامل عبد المولى.

واحتفل الثنائي بحفل زفافهما في يوليو من عام 2021، وزوجة نجم وسط المنتخب تعمل مهندسة معمارية.

وكان حمدي فتحي رزق بمولوده الأول والوحيد إلى الآن، من زوجته روان كامل في نوفمبر 2021 وأسماه "زين".