"أساطير مع بعض".. 4 صور لعصام الحضري رفقة شيكابالا وأحمد حسن والجمهور يعلق

01:53 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
شارك عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، متابعيه مجموعة من الصور.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور له رفقة ثنائي المنتخب الوطني السابق أحمد حسن ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا، أعلن في يوليو الماضي اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة مع الفارس الأبيض.

وعلقت الجماهير على صور الثلاثي معا، حيث كتب أحد المتابعين: "أساطير، فيما كتب آخر: "أساطير مع بعض ملناش دعوة احنا".

عصام الحضري أحمد حسن محمود شيكابالا الحضري إنستجرام
أخبار

الثانوية العامة

