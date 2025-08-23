مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

إعلان

بعد إعلان تاريخ الزفاف.. 22صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الثانية

07:49 ص السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (4)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (5)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (6)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (7)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (8)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (3)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (10)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (11)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (12)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (13)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (14)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (15)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (2)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (9)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (17)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (19)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (20)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (21)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (22)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (18)
  • عرض 22 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (16)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-نهى خورشيد:

كشفت زوجة النني الثانية بعض الصور من حفل زفافهما وذلك على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد فترة طويلة من زواجهما، ولم يتم الإعلان عن الخبر.

واعتادت في وقت سابق نشر صور بالذكاء الاصطناعي لشخصية تشبه محمد النني دون الإشارة صراحة إليه.

ومنذ 20 أسبوعا، بدأ الجدل حول زواجها من محمد النني، ليتأكد الخبر بمرور الأيام.

هنا نستعرض أبرز المعلومات عن زوجة النني الثانية:

أبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الثانية

تعمل صانعة محتوى "بلوجر"

تمتلك مشاريع خاصة بالموضه أبرزها علامة تجارية "لمسة مراكش".

مغربية الجنسية

يتابعها أكثر من 46 ألف متابع على حسابها الخاص بموقع إنستجرام

أعلنت بعد نشر صور زواجهما أنهما أقاما حفل زفافهما يوم 10 أكتوبر2024

وتشارك حنان محمد النني لحظات من مشاركته في مبارياته مع نادي الجزيرة الإماراتي وتوجه إليه رسائل دعم وتحفيز، بالإضافة إلى صورًا رومانسية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد النني الثانية زوجة النني المغربية من هي زوجة محمد النني الثانية محمد النني محمد النني وزوجته
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة