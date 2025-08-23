كتب-نهى خورشيد:

كشفت زوجة النني الثانية بعض الصور من حفل زفافهما وذلك على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد فترة طويلة من زواجهما، ولم يتم الإعلان عن الخبر.

واعتادت في وقت سابق نشر صور بالذكاء الاصطناعي لشخصية تشبه محمد النني دون الإشارة صراحة إليه.

ومنذ 20 أسبوعا، بدأ الجدل حول زواجها من محمد النني، ليتأكد الخبر بمرور الأيام.

هنا نستعرض أبرز المعلومات عن زوجة النني الثانية:

أبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الثانية

تعمل صانعة محتوى "بلوجر"

تمتلك مشاريع خاصة بالموضه أبرزها علامة تجارية "لمسة مراكش".

مغربية الجنسية

يتابعها أكثر من 46 ألف متابع على حسابها الخاص بموقع إنستجرام

أعلنت بعد نشر صور زواجهما أنهما أقاما حفل زفافهما يوم 10 أكتوبر2024

وتشارك حنان محمد النني لحظات من مشاركته في مبارياته مع نادي الجزيرة الإماراتي وتوجه إليه رسائل دعم وتحفيز، بالإضافة إلى صورًا رومانسية.