يجلس الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم في مصر مساء اليوم السبت، لمتابعة مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره توتنهام، ليس لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الموسم في البريميرليج، لكن لمشاهدة النجم المصري عمر مرموش لاعب السيتي.

وتضع الجماهير المصرية، الكثير من الآمال على ابن الـ 26 ربيعا أن يسير على خطى، النجم المصري الآخر بصفوف العملاق الإنجليزي ليفربول محمد صلاح، الذي يعد أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم خلال السنوات الماضية.

وعلى الرغم من مشاركة مرموش لدقائق قليلة في مباراة السيتي الافتتاحية في البريميرليج أمام وولفرهامبتون، إلا أن كل الجماهير المصرية تطمح في أن يظهر مرموش بشكل أكبر في مباراة اليوم، ويقدم مستوى مميز كواحد من النجوم المنتظر تألقهم في الموسم الحالي "بالبريميرليج".

أبرز المعلومات عن عائلة عمر مرموش

ومع الجماهيرية والشعبية الكبيرة، اليت تمتع بها النجم المصري في مختلف أنحاء العالم وليس داخل مصر فقط، عقب انتقاله إلى مان سيتي في يناير من العام الجاري 2025، باتت أخباره والمعلومات الخاصة به محط أنظار واهتمام الكثير من الجماهيري.

وبالرغم من الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها صاحب ال 26 عاما، إلا أنه لا تتوفر الكثير من المعلومات عن عائلته، كونه يحصر دائما أن تظل حياته العائلية بعيدة عن الأضواء، كما أنه لا يشارك متابعيه الكثير من الصور رفقة والده ووالدته.

وولد مرموش في فبراير من عام 1999، لعائلة مكونة من 4 أشخاص بخلافه، هم والده ووالدته، بالإضافة إلى شقيقه وشقيقته، في حي المعادي بمدينة القاهرة.

ووالد عمر مرموش يدعى خالد محمد مرموش، ويعمل في مجال الاتصالات، حيث أكد مرموش في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن والده كان يعمل في شركة المصرية للاتصالات، كما أنه عمل في كندا لمدة 6 سنوات.

ولعبت أسرة مرموش دورا كبيرا فيما وصل إليه في كرة القدم حتى الآن، حيث أكد في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن والده وعلى الرغم من أنه كان رفضا لممارسته كرة القدم في البداية، إلا أن ساعده بعد ذلك، بل أنقذ مسيرته، حيث حينما كان يبلغ مرموش من العمر 14 عاما فقط، تلقى عرضا لخوض فترة معايشة في أحد أندية السويد.

وأكد مرموش، أن بعد السفر للسويد بمفرده لخوض فترة المعايشة، لم تكن الأمور تسير بشكل جيد، لذلك تواصل مع والده وطلب أن يعود لمصر، لكن الأخير طلب منه أن ينتظر ويخوض أول مران مع زملائه وستكون الأمور أفضل بعد ذلك، هو ما فعله مرموش آنذاك، ليتعلق اللاعب من هنا بخطوة الاحتراف الأوروبي، هى التي تحقق بعد ثلاث سنوات فقط، حينما احترف في الدوري الألماني.

وهناك موقف آخر ساند فيه والد مرموش نجله بشكل كبير وساعده في الاستمرار بأوروبا بشكل كبير، حيث دعمه بشكل كبير في بداية رحلته الاحترافية في فولفسبورج بألمانيا، في الوقت الذي لم يكن يشارك به مرموش مع فريق الرديف بالنادي، على الرغم من أنه كان قاد من وادي دجلة بمصر وهو يلعب في الفريق الأول.

ومن جانبها كانت والدة مرموش هى الداعم الأول والأكبر بالنسبة له في مسيرته، منذ أن كان طفلا في المدرسة، حيث أكد مدرس التربية الرياضية لمرموش في وقت سابق، أن والدته كانت تحرص على التواجد رفقته في أغلب المباريات، خلال فترة طفولته لدعمه ومساندته".

وأضاف: "والدة مرموش كانت تقوم بتحضير حافظة الطعام معها لفريق المدرسة بشكل مستمر وليس لعمر فقط، لمساعدتهم خلال المباريات". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ولم يتوقف دور الأسرة ومساندتها لنجم السيتي الحالي، عن والده ووالدته فقط، حيث أن صاحب ال 26 عاما، يعتبر شقيقه بمثابة مثل أعلى بالنسبة له ومصدر إلهام له، حيث كان يساعده دائما في كل شئ ويدعمه في كرة القدم، ويجعله يشاهد الفيديوهات لأفضل اللاعبين في العالم مثل رونالدينهو ليجعله يقدم مستويات أفضل في الكرة.

وكشف مرموش أن شقيقه كان لاعب كرة قدم مميزة للغاية ويمتلك موهبة كبيرة، إلا أنه فضل أن يسلك طريقا آخر يتعلق بدراسة بشكل كبير، وعلى الجانب الآخر، أكد أن شقيقته هى الآخرى، كانت تحرص على التواصل معه ودعمه أيضًا لاستكمال مشواره في كرة القدم بصورة مميزة.

وعلى الجانب الآخر، فقد شارك مرموش في الفترة الماضية مجموعة من الصور رفقة إحدى الفتيات، هو ما أثار تساؤلات كبيرة حول هوية هذه الفتاة والتي اتضح أنها خطيبة نجم منتخب مصر ومان سيتي، وتدعى جوليان الجباس.

وكان مصدر مقرب لمرموش، أكد في وقت سابق أن حفل خطوبة مرموش على جوليان الجباس، أقيم بشكل هادئ دون الإعلان عنه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

