مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

إعلان

"يستعرض مهاراته".. 7 صور لمحمود كهربا داخل الجيم

04:21 ص السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمود كهربا (2)
  • عرض 7 صورة
    محمود كهربا (6)
  • عرض 7 صورة
    محمود كهربا (4)
  • عرض 7 صورة
    محمود كهربا (5)
  • عرض 7 صورة
    محمود كهربا (1)
  • عرض 7 صورة
    كهربا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يواصل محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي السابق، تدريباته استعدادا للانضمام إلى فريق القادسية الكويتي، الذي أنهى اتفاقه معه للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق أن صاحب ال 31 عاما أنهى اتفاقه مع القادسية الكويتي، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ونشر كهربا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم، بالإضافة إلى استعراض مهاراته بالكرة في صالة الجيم أيضًا.

وكان محمود كهربا فسخ تعاقده مع الاتحاد الليبي، بعد قرابة ستة أشهر دمع الفريق، بعدما انضم إلى صفوف في يناير من العام الجاري 2024 قادما من النادي الأهلي.

واكتفى كهربا بالظهور مع الفريق الليبي، في 18 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:
النني يعلق على فوز الجزيرة الأول في الدوري الإماراتي

"فيضانات وأمطار".. 5 صور من غرق ملعب الكامب نو بعد أعمال التجديد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود كهربا النادي الأهلي الاتحاد الليبي القادسية الكويتي الدوري الكويتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة