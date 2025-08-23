كتب - يوسف محمد:

يواصل محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي السابق، تدريباته استعدادا للانضمام إلى فريق القادسية الكويتي، الذي أنهى اتفاقه معه للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق أن صاحب ال 31 عاما أنهى اتفاقه مع القادسية الكويتي، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة موسم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ونشر كهربا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم، بالإضافة إلى استعراض مهاراته بالكرة في صالة الجيم أيضًا.

وكان محمود كهربا فسخ تعاقده مع الاتحاد الليبي، بعد قرابة ستة أشهر دمع الفريق، بعدما انضم إلى صفوف في يناير من العام الجاري 2024 قادما من النادي الأهلي.

واكتفى كهربا بالظهور مع الفريق الليبي، في 18 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

النني يعلق على فوز الجزيرة الأول في الدوري الإماراتي



"فيضانات وأمطار".. 5 صور من غرق ملعب الكامب نو بعد أعمال التجديد