مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

"حضورك راقي" 11 صورة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

02:21 ص السبت 23 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور.

وظهرت حنين بإطلالة أنيقة وجذابة، لاقت تفاعلا واسعا من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم من خلال التعليقات والإعجابات، واكتفت بالتعليق على الصور برمز "الخرزة الزرقاء."

ويذكر أن محمد عواد انضم إلى صفوف الزمالك في يوليو 2019، قادما من الإسماعيلي، بعدما بدأ مسيرته الكروية في ناشئي الإسماعيلي، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى المصري البورسعيدي عام 2015، تلاه إعارة أخرى إلى الوحدة السعودي في 2018، قبل أن يثبت أقدامه مع الزمالك بشكل نهائي.

وخلال مسيرته مع الزمالك، خاض الحارس البالغ من العمر 33 عاما 135 مباراة، استقبل خلالها 110 أهداف، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 62 لقاء.

زوجة محمد عواد أرقام محمد عواد أحصائيات محمد عواد حنين خالد
