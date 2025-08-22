شيكو بانزا.. المهاجم الذي جمع بين الأهداف والأغاني والرقصات

كتبت-هند عواد:

لم يكن الهدف الذي سجله المهاجم الأنجولي شيكو بانزا مع الزمالك في شباك مودرن سبورت هو اللقطة الأبرز في المباراة، إذ تبعه احتفال لافت برفقة زميله البرازيلي خوان ألفينا.

اشتهر بانزا باحتفالاته المميزة، خاصة مع منتخب أنغولا، حيث قال في تصريحات سابقة: "أنا لاعب كرة قدم، لكنني أستمع إلى الموسيقى، أغني وأرقص. الموسيقى جزء مني. منذ طفولتي كنت أشارك في عروض نهاية السنة الدراسية، وكنت الأصغر سنًا لكن الأكثر حماسًا".

وفي الزمالك، يبدو أن الثنائي بانزا وألفينا اندمجا سريعًا مع الأجواء، ويعود ذلك ربما إلى اللغة المشتركة بينهما وهي البرتغالية.

وخلال وجوده مع منتخب أنغولا في تصفيات كأس العالم 2026، ظهر بانزا وهو يرقص داخل المعسكر رفقة زميله جيلبرتو جيبيلي.

ولم يكتفِ بانزا بقيادة الاحتفالات الراقصة لمنتخب بلاده، بل شارك أيضًا في المجال الغنائي بظهوره كضيف في أغنية "Estilo" إلى جانب فنانين آخرين. وفي عام 2024، أصدر الفنان Delero King أغنية بعنوان "Homenagem ao Chico Banza" كإهداء له.

وتحدث بانزا عن هذه التجربة قائلاً: "أعتقد أن بعض المغنين لهم تأثير كبير على ثقافة اللاعبين الشباب في أنغولا، خاصة حين يغنون عن الواقع والحي والصعوبات والأمل، وحتى عن الفرح والغضب والظلم. أنا لست مغنيًا، لكن حين طُلب مني تسجيل صوتي، دخلت الاستوديو وسجلت وغادرت. لتتحول الأغنية إلى ترند، وبدأ الناس يرقصون على صوتي، ولم أصدق ذلك".

