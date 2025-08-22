شيكو بانزا.. المهاجم الذي جمع بين الأهداف والأغاني والرقصات
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتبت-هند عواد:
لم يكن الهدف الذي سجله المهاجم الأنجولي شيكو بانزا مع الزمالك في شباك مودرن سبورت هو اللقطة الأبرز في المباراة، إذ تبعه احتفال لافت برفقة زميله البرازيلي خوان ألفينا.
اشتهر بانزا باحتفالاته المميزة، خاصة مع منتخب أنغولا، حيث قال في تصريحات سابقة: "أنا لاعب كرة قدم، لكنني أستمع إلى الموسيقى، أغني وأرقص. الموسيقى جزء مني. منذ طفولتي كنت أشارك في عروض نهاية السنة الدراسية، وكنت الأصغر سنًا لكن الأكثر حماسًا".
@gostei.bwe Chico Banza com estreia de luxo 2 golos e uma assistência #GOSTEI_BWÉ #chicobanza #portinense ♬ som original - Gostei Bwé
وفي الزمالك، يبدو أن الثنائي بانزا وألفينا اندمجا سريعًا مع الأجواء، ويعود ذلك ربما إلى اللغة المشتركة بينهما وهي البرتغالية.
@ligaportugal Assim foi a preparação dos Palancas Negras antes de um passo importante na qualificação para o Mundial 2026 💃🏻 🎥 faf_angola #ligaportugal #TikTokDesporto #fy #fyp #chicobanza #angola #palancasnegras #angola🇦🇴 ♬ som original - Liga Portugal
وخلال وجوده مع منتخب أنغولا في تصفيات كأس العالم 2026، ظهر بانزا وهو يرقص داخل المعسكر رفقة زميله جيلبرتو جيبيلي.
@edrecords2025 Gibele & Chico Banza novo adoco🆘😱❤️ #gibele #angola🇦🇴 #portugal🇵🇹 ♬ som original - edrecords2025
ولم يكتفِ بانزا بقيادة الاحتفالات الراقصة لمنتخب بلاده، بل شارك أيضًا في المجال الغنائي بظهوره كضيف في أغنية "Estilo" إلى جانب فنانين آخرين. وفي عام 2024، أصدر الفنان Delero King أغنية بعنوان "Homenagem ao Chico Banza" كإهداء له.
وتحدث بانزا عن هذه التجربة قائلاً: "أعتقد أن بعض المغنين لهم تأثير كبير على ثقافة اللاعبين الشباب في أنغولا، خاصة حين يغنون عن الواقع والحي والصعوبات والأمل، وحتى عن الفرح والغضب والظلم. أنا لست مغنيًا، لكن حين طُلب مني تسجيل صوتي، دخلت الاستوديو وسجلت وغادرت. لتتحول الأغنية إلى ترند، وبدأ الناس يرقصون على صوتي، ولم أصدق ذلك".
@footangofits #angola🇦🇴 #palops🇦🇴🇲🇿🇸🇹🇨🇻🇬🇼 #gilberto #chicobanza #golo #Gibelé #final #futebol ♬ son original - footballersangofits
@abilio_m_ Hoje começamos assim com esse momento de descontração da seleção angolana🇦🇴🎛️😍 #Chico_Banza & #Gilberto_Gibelé ♬ som original - Abílio-M
اقرأ أيضًا:
تقيأ دما وترك لي أربعة أطفال.. زوجة رزاق أوموتويوسي تكشف لمصراوي الأيام الأخيرة في حياته
زوجة رزاق أوموتويوسي لمصراوي: "كان له أموال لدى الزمالك.. وأنفقت عليه لسنوات"
فيديو قد يعجبك: