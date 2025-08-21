مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري التونسي

شبيبة القيروان

- -
18:30

الترجى الرياضي

بطولة الأفروباسكت

مصر

- -
18:00

الكاميرون

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

حرس الحدود

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

"بفستان تايجر" 15 صورة لزوجة محمد عواد من ستديو برنامج رياضي

04:09 ص الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (12)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (13)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (14)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (15)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (16)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (17)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (18)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (19)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (20)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (21)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (22)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (8)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (10)
  • عرض 15 صورة
    زوجة محمد عواد (11)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لقاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور.

وظهرت حنين بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستانا تايجر، لاقت تفاعلا واسعا من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم من خلال التعليقات والإعجابات. واكتفت بالتعليق على الصور برمز "الخرزة الزرقاء."

ويذكر أن محمد عواد انضم إلى صفوف الزمالك في يوليو 2019، قادما من الإسماعيلي، بعدما بدأ مسيرته الكروية في ناشئي الإسماعيلي، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى المصري البورسعيدي عام 2015، تلاه إعارة أخرى إلى الوحدة السعودي في 2018، قبل أن يثبت أقدامه مع الزمالك بشكل نهائي.

وخلال مسيرته مع الزمالك، خاض الحارس البالغ من العمر 33 عاما 135 مباراة، استقبل خلالها 110 أهداف، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 62 لقاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد عواد محمد عواد العمر احصائيات محمد عواد محمد عواد حارس مرمى الزمالك حنين خالد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان