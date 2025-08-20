بالطريقة المغربية.. 3 صور جديدة من حفل زفاف النني على زوجته الثانية

كتب - نهى خورشيد

شاركت البلوجر المغربية حنان، الزوجة الثانية لـ محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي وارسنال الأسبق، متابعيها بصور جديدة من حفل زفافهما.

ونشرت حنان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من زفافها على النني على الطريقة المغربية مع إيموجي ملك وملكة.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الجزيرة والمحترف بصفوفه الثنائي المصري النني وإبراهيم عادل لمواجهة نظيره الشارقة يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن الجولة الثانية من الدوري الإماراتي للمحترفين.