القط العراف يتوقع بطل كأس الأمم الأفريقية 2025

عاد القط نيمبوس الشهير بلقب "ملك توقعات كأس الأمم"، ليتصدر المشهد من جديد، بعدما أعلن توقعه لبطل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة بين منتخبي المغرب والسنغال، المقرر لها مساء اليوم الأحد المقبل.

ونشر الحساب الرسمي الخاص بتوقعات القط نيمبوس مقطع فيديو، ظهر خلاله وهو يتجه نحو الإناء الخاص بمنتخب المغرب، في إشارة لتوقعه بتتويج أسود الأطلس باللقب القاري على حساب منتخب السنغال.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 مساء الأحد 18 يناير الجاري، ودلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، إلى جانب البث الأرضي المغربي.

وكان منتخب المغرب حجز مقعده في النهائي بعدما تجاوز منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

في المقابل، بلغ منتخب السنغال المباراة النهائية بعد تحقيق فوز ثمين على منتخب مصر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بمدينة طنجة.