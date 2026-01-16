مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

0 0
17:00

غزل المحلة

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
22:00

جيرونا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

0 0
21:45

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

بدون حراسة وتأمين.. 4 صور من أداء لاعبي منتخب السنغال صلاة الجمعة

كتب : نهي خورشيد

10:05 م 16/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أداء لاعبي السنغال صلاة الجمعة (4)
  • عرض 4 صورة
    أداء لاعبي السنغال صلاة الجمعة (2)
  • عرض 4 صورة
    أداء لاعبي السنغال صلاة الجمعة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدى لاعبي منتخب السنغال الأول لكرة القدم صلاة الجمعة، قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة ضد المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من أداء اللاعبين الصلاة وسط المواطنين وبدون أي إجراءات تأمين خاصة.

من المقرر أن تقام مواجهة السنغال والمغرب النهائية يوم الأحد 18 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر قنوات بي إن سبورتس، بالإضافة إلى البث الأرضي المغربي.

وكان منتخب المغرب تأهل للنهائي بعد تجاوزه منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

أما منتخب السنغال، فقد وصل إلى النهائي بعد الفوز على منتخب مصر بهدف دون رد، في مباراة قوية أقيمت بمدينة طنجة، لتجمع المباراة النهائية بين أسود التيرانجا وأسود الأطلس في صراع على لقب القارة الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أداء لاعبي السنغال صلاة الجمعة لاعبو السنغال دون حراسة وتأمين نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 مباراة المغرب والسنغال موعد مباراة المغرب والسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا
جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها
أخبار المحافظات

جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها
قرار مهم من السكة الحديد بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي 2026
أخبار مصر

قرار مهم من السكة الحديد بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي 2026
درة ساحرة.. 20 صورة لفساتين بقصة الأميرات في الأسابيع الأولى من 2026
الموضة

درة ساحرة.. 20 صورة لفساتين بقصة الأميرات في الأسابيع الأولى من 2026
من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
زووم

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة