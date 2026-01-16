بدون حراسة وتأمين.. 4 صور من أداء لاعبي منتخب السنغال صلاة الجمعة

لقطة إنسانية من محمد صلاح مع أحد الأطفال في مدينة طنجة

أدى لاعبي منتخب السنغال الأول لكرة القدم صلاة الجمعة، قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة ضد المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من أداء اللاعبين الصلاة وسط المواطنين وبدون أي إجراءات تأمين خاصة.

من المقرر أن تقام مواجهة السنغال والمغرب النهائية يوم الأحد 18 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر قنوات بي إن سبورتس، بالإضافة إلى البث الأرضي المغربي.

وكان منتخب المغرب تأهل للنهائي بعد تجاوزه منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

أما منتخب السنغال، فقد وصل إلى النهائي بعد الفوز على منتخب مصر بهدف دون رد، في مباراة قوية أقيمت بمدينة طنجة، لتجمع المباراة النهائية بين أسود التيرانجا وأسود الأطلس في صراع على لقب القارة الأفريقية.