رسالة خاصة من خوان بيزيرا لمشجع الزمالك محمد خميس

كتب - محمد عبد السلام:

04:51 ص 16/01/2026
    محمد خميس مشجع الزمالك
    الزمالك والمصري
    مباراة الزمالك والمصري (5)
    الزمالك والمصري
    مباراة الزمالك والمصري (9)

نشر خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لمشجع الزمالك.

وشارك بيزيرا متابعيه عبر حسابه بصورة للمشجع خلال مباراة الزمالك والمصري، وعلق عليها قائلا: "المكسب بدعمك شكرا".

وحقق نادي الزمالك، أمس الخميس، الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل خوان بيزيرا الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد خميس خوان بيزيرا الزمالك مشجع الزمالك

