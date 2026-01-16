رسالة خاصة من خوان بيزيرا لمشجع الزمالك محمد خميس

لقطة إنسانية من محمد صلاح مع أحد الأطفال في مدينة طنجة

نشر خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لمشجع الزمالك.

وشارك بيزيرا متابعيه عبر حسابه بصورة للمشجع خلال مباراة الزمالك والمصري، وعلق عليها قائلا: "المكسب بدعمك شكرا".

وحقق نادي الزمالك، أمس الخميس، الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل خوان بيزيرا الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.