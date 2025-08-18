مباريات الأمس
"على أغاني عمر كمال والجسمي".. إمام عاشور ينشر صورة مع والده ووالدته

07:49 ص الإثنين 18 أغسطس 2025
  • عرض 2 صورة
background

شارك إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، متابعة على موقع التواصل الاجتماعي، صورة عدد من الصور له رفقة والده ووالدته.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتين له رفقة والده ووالدته مع وضع رمز تعبير قلب على كل صورة.

وفي سياق متصل غاب إمام عاشور عن النادي الأهلي في المباراتين الماضيتين ببطولة الدوري المصري أمام كلا من مودرن سبورت وفاركو، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وكان عاشور تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، خلال مشاركته رفقة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

والجدير بالذكر أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي، كان قد أعلن في وقت سابق أن عاشور، سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بداية من اليوم الإثنين الموافق 18 أغسطس.

إمام عاشور النادي الأهلي والد إمام عاشور والدة إمام عاشور الدوري المصري
