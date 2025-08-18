12 صورة لحنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف

حرصت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها.

حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف

ونشرت حنين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور خلال قضاء عطلتها الصيفية، مع وضع رموز تعبيرية قلوب باللونين الأحمر والأبيض.

وأعلنت إدارة الزمالك منذ عدة أيام انضمام حنين خالد زوجة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى قائمة المذيعين في إذاعة النادي، المقرر انطلاقها في الفترة المقبلة.

ومن جانبه يستعد محمد عواد رفقة نادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن سبورت، يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يكشف آخر التطورات الصحية ليانيك فيريرا

انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لكأس الخليج