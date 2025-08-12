كريم الدبيس يهنئ كريم نيدفيد بعيد ميلاده

القاهرة - مصراوي

نشر كريم الدبيس، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بزميله كريم نيدفيد.

وظهر الدبيس في خاصية "الستوري" عبر "إنستجرام" برفقة نيدفيد، ووجه له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده، وعلق على الصورة قائلا: "كل سنة وانت طيب ياخويا."

يذكر أن كريم الدبيس انتقل إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادما من النادي الأهلي، وذلك بعد نهاية موسمه الماضي مع الفريق الأحمر.

وخلال مشواره مع الأهلي، خاض الدبيس 35 مباراة، لم يسجل خلالها أي أهداف، لكنه صنع 5 أهداف.