تحدث نجم نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو عن بعض تفاصيل ثروته، وذلك في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة الحياة مع الإعلامية راغدة شلهوب عام 2017.

ثروة أحمد حسام ميدو

قال: "نعم، ثروتي استثمرها في العقارات، أي حد يقدر يعمل كده وميسبهاش في البنوك أفضل، عندي عقارات في لندن، بيت في لندن وبيوت بره لندن، وبيوت في مصر".

أضاف: "مبحبش أتكلم في الحاجات دي قوي عشان الناس متقولش مغرور، وأنا من صغري بحاول استثمر فلوسي، لكن مبحبش اتمنظر، عندي شغل كتير، شركتي أسستها من 2004، شركة عقارات، شركة استثمار رياضي، وعندي مطاعم".

وتجمع بين أحمد حسام ميدو وحازم إمام شراكة على أحد المطاعم التي تقدم الوجبات اللبنانية، كما بدأ ميدو مشروعه الخاص "ذا ميكر" لرعاية واكتشاف المواهب وتظهر دوما معه زوجته تعاونه في كثير من التفاصيل الخاصة بالمشروع.

سيارات أحمد حسام ميدو

وظهر ميدو في مناسبات بسيارته الفيراري، بالإضافة إلى سيارة طراز بونتياك 1973Firebird Trans Am وهي نوع من السيارات الرياضية، وسيارة مازيراتي.