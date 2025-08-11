احتفلت مريم عامر زوجة البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث، بمرور على على تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

ونشرت عامر صورة للجندي، خلال مشاركته في أولمبياد باريس العام الماضي 2024، الذي توج خلالها بالميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، وكتبت: "اللهم بارك".

وكان البطل المصري أحمد الجندي نجح في حصد الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر، في أولمبياد باريس التي أقيمت العام الماضي 2024.

