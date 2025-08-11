مباريات الأمس
زوجة أحمد الجندي تحتفل بمرور عام على تتويجه بالميدالية الذهبية بأولمبياد باريس

02:12 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
احتفلت مريم عامر زوجة البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث، بمرور على على تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

ونشرت عامر صورة للجندي، خلال مشاركته في أولمبياد باريس العام الماضي 2024، الذي توج خلالها بالميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، وكتبت: "اللهم بارك".

وكان البطل المصري أحمد الجندي نجح في حصد الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر، في أولمبياد باريس التي أقيمت العام الماضي 2024.

أقرأ أيضًا:

الجونة يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد

الأهلي يتقدم بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد الجندي زوجة أحمد الجندي أحمد الجندي وزوجته أولمبياد باريس 2024
