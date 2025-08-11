كتب - يوسف محمد:

احتفت مريم الزيني زوجة علي معلول لاعب الأهلي السابق والصفاقسي التونسي الحالي، بالظهور الأول لزوجها مع الفريق التونسي، بعد عودته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان معلول شارك في مباراة الصفاقسي أمام الترجي الجرجيسي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري التونسي موسم 2025-2026.

ونشرت زوجة معلول عدد من الصور له، خلال ظهوره في المباراة رفقة نجله كريم، قبل دقائق قليلة من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

وتلقى فريق الصفاقسي التونسي، الهزيمة أمس أمام نظيره الترجي الجرجيسي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريق، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري التونسي.

وكان معلول، انضم إلى فريق الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

أقرأ أيضًا:

الجونة يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد

الأهلي يتقدم بشكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك