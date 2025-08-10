وسام أبو علي يعلق على منشور صلاح بشأن استشهاد علي العبيد

علق وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كولومبوس كرو الأمريكي، على منشور صلاح بشأن نعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لسليمان العبيد.

ونشر وسام أبو علي منشور صلاح عبر خاصية "القصص القصير" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، ووضح رموز تعبيرية "علم فلسطين".

وكان محمد صلاح استنكر عدم ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" لأسباب وفاة اللاعب الفلسطيني، حيث علق: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ويعد سليمان العبيد أحد أبرز اللاعبين الفلسطينيين، حيث سبق أن شارك في 24 مباراة دولية مع المنتخب الفدائي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا