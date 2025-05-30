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مصطفى شوبير يوجه رسالة إلى حمزة علاء بعد رحيله عن الأهلي

09:05 م الجمعة 30 مايو 2025
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير
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    حمزة علاء
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    حمزة علاء
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    حمزة علاء
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    حمزة علاء
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    إحماء حمزة علاء
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كتب - يوسف محمد:

وجه مصطفى شوبير لاعب حارس مرمى النادي الأهلي، رسالة إلى زميله بالفريق حمزة علاء، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن الفريق.

ونشر شوبير، صورة له رفقة حمزة علاء خلال تواجدهما معا في مرحلة الناشئين بالأهلي، كتب عليها: "كنتَ أكثر من مجرد زميل، أو صديق، أو أخ، وداعًا، وشكرًا لك على كل شيء يا حمزة".

وأضاف: "أتمنى لك كل التوفيق في أيامك القادمة يا صديق الطفولة".

وكان النادي الأهلي أعلن أمس الخميس، رحيل ثلاثي الفريق الأول، هم "حمزة علاء، رامي ربيعة وأكرم توفيق".

ويعد حمزة علاء من أبناء النادي الأهلي، الذين بدأوا في صفوف قطاع الناشئين بالنادي، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في يناير 2020.

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