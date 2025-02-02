كتب- نهى خورشيد:

حتى هذه اللحظة يتتبع رواد مواقع التواصل الإجتماعي الحياة العاطفية لصفقة الأهلى الجديدة المغربي أشرف بن شرقي.وانضم المغربي إلى صفوف الأهلى، لمدة موسمين ونصف بعد فسخ عقده مع ناديه السابق الريان القطري، لتمثل الصفقة ضربة موجعة لجماهير الزمالك التي انتظرت عودته لسنوات. وهنا نستعرض أبرز المعلومات عن حبيبة بن شرقي السابقة، وحقيقة زواجه

وشهدت مباراة الأهلي ومودرن سبورت اليوم الظهور الأول له في الملعب، بجانب إلقاءه التحية لجماهير القلعة الحمراء.

أبرز المعلومات عن حبيبة بن شرقي السابقة

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية معلمومات عن مارين الهيمر بعد ارتباط اسمها سابقاً ببن شرقي.

هي عارضة أزياء وصناعة محتوي فرنسية ولدت في يوليو عام 1993 في مدينة بوردو جنوب فرنسا، لها أصول مغربية ومصرية من والدها، بينما والدتها فرنسية.

تربطها علاقة قوية بشقيقتها التوأم أوشيان الهيمر، والتي تشاركها في العديد من المناسبات المهنية والشخصية.

بدأت مارين مسيرتها المهنية كعارضة أزياء في عام 2009، حيث تم اكتشافها من قبل وكالة Model Management Elite في باريس.

لم تقتصر مسيرتها على الأزياء فقط، بل خاضت أيضًا لتجربة تقديم البرامج التلفزيونية مثل "أمراء الحب"و "المارسيليون في دبي".

في عام 2020، تعرضت مارين الهيمر لعنف أسري من قبل زوجها السابق، جوليان جيرادو، كما قامت بنشر تفاصيل تعرضها للعنف الجسدي.

رغم نشأتها في فرنسا، تفخر مارين الهيمر بأصولها المصرية وتحرص على إبراز ذلك من خلال منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

أثارت جدل متابعيها خاصة بعد ظهورها بجاكيت أسود مشابه لما ارتداه لاعب كرة القدم المغربي أشرف بن شرقي، وهو ما أشعل الشائعات حول احتمالية وجود علاقة بينهما.

وزادت الشائعات والشكوك بشكل أوسع بعد ملاحظة أن كلاهما يتابع الآخر على إنستجرام، كما أن بن شرقي قام بوضع إعجابات متكررة على صورها.

وليس ذلك الأمر فحسب، بل تداول الرواد صورة لهما معاً، ولكن مارين نفت ارتباطهما.

والحدث الأهم في حياة مارين الهيمر هو اعتناقها الإسلام، حيث نشرت مقطع فيديو لها وهي تنطق الشهادتين داخل أحد المساجد.

فيديو تقديم أشرف بن شرقي



وحقق ظهور بن شرقي مع النادي الأهلي رواجًا كبيرًا، حيث تخطت مشاهدات فيديو تقديمه أكثر من 100 مليون مشاهدة على جميع منصات الأهلي الرسمية.

أشرف بن شرقي وزوجته



ويزداد البحث على موقع جوجل الشهير عن أي معلومات حول زواج بن شرقي، لكن اللاعب المغربي المنضم حديثُا إلى الأهلي، غير متزوج حتى الآن.