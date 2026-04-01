قررت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، منذ قليل، منح إجازة لجميع العاملين بالإدارة المحلية والمديريات الخدمية، مع استثناء العاملين بالمرافق الحيوية، إلى جانب تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة والمعاهد الأزهرية غدًا الخميس 2 أبريل 2026، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على معظم المراكز، وحرصًا على سلامة المواطنين والطلاب.

وجاء القرار بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والتربية والتعليم، في ظل تصاعد تأثير سوء الأحوال الجوية على أنحاء متفرقة من الوادي الجديد.

كما شددت المحافظ على استمرار حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والمرافق الحيوية، مع المتابعة اللحظية لأي بلاغات أو شكاوى طارئة والتعامل الفوري معها حتى استقرار الطقس.

تحذيرات للمواطنين

وناشدت محافظ الوادي الجديد، المواطنين توخي الحذر والحيطة، وتجنب الحركة على الطرق السريعة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة، خاصة مع استمرار تأثير سوء الأحوال الجوية على الحركة والخدمات في الوادي الجديد.

عودة تدريجية للكهرباء

من جانبه، أكد المهندس ياسر عمر، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، إعادة تشغيل التيار الكهربائي تدريجيًا لقرى مركز الداخلة بعد فصل استمر ساعة ونصف، نتيجة تجاوز سرعة الرياح 40 كيلومترًا في الساعة، ما دفع الهندسة إلى فصل التيار الكهربي عن قرى مركزي الداخلة وبلاط بالكامل.

وأضاف أن إعادة توصيل التيار الكهربائي تجري بشكل تدريجي في المناطق الأقل خطورة لحين استقرار سوء الأحوال الجوية بشكل كامل.