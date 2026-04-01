أعلن الهلال الأحمر المصري رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع فروعه على مستوى الجمهورية، لمساندة أجهزة الدولة في التعامل مع الآثار المحتملة لحالة عدم استقرار الطقس وما يصاحبها من أمطار متفاوتة الشدة، وذلك تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

تتابع غرفة العمليات المركزية، التي تعمل على مدار 24 ساعة، جهود رفع كفاءة وجاهزية الفروع المختلفة، مع استقبال بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن (15322)، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأكد الهلال الأحمر جاهزية فرق الاستجابة للطوارئ وفرق التعامل مع السيول، المزودة بكافة المعدات اللازمة والمدربة على الانتشار في مختلف المحافظات، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وتجنب التواجد في أماكن تجمع المياه أو مجاري السيول.

الهلال الأحمر المصري يدعو المواطنين للالتزام بالإرشادات

وشدد الهلال الأحمر المصري على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، والاستعداد لتقديم خدمات الإغاثة والدعم اللوجيستي والإسعافات الأولية، ومساندة المتضررين في المناطق المختلفة، بما يضمن سرعة وفعالية الاستجابة للأحداث الطارئة بالمحافظات.

