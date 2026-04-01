أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء حركة تدوير لعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنشيط العمل التنفيذي، والاستفادة من الخبرات الإدارية في مواقع جديدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن حركة التدوير تأتي في إطار تجديد الدماء والدفع بقيادات تنفيذية في مواقع مختلفة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة، ويساعد على تطوير الأداء الميداني والإداري في مختلف قطاعات العمل المحلي ، ويبدأ العمل من يوم السبت القادم 4/4/2026 .

وجاءت حركة التدوير على النحو التالي: ( أنور مدحت عثمان من رئيس مركز ومدينة ميت غمر الى رئيس مركز ومدينة بني عبيد، والسعيد أحمد محمد من رئيس حي شرق المنصورة الى رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ووائل عابد عبد الرزاق من رئيس مدينة الكردي لرئيس حي شرق المنصورة، وهاني أحمد عوض من رئيس مركز ومدينة بني عبيد إلى رئيس مركز ومدينة دكرنس، وهاني السيد سليمان من رئيس مركز ومدينة دكرنس لرئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وإبراهيم محمد آغا من رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل إلي رئيس مدينة الكردي، ومحمد عوض الدسوقي من رئيس مركز ومدينة أجا إلي رئيس مركز ومدينة شربين ، وياسر عبد المنعم أبو الفتوح من رئيس مركز ومدينة شربين إلي رئيس مركز ومدينة أجا، ونادر محي بشير من رئيس مركز ومدينة الجمالية إلي رئيس مركز ومدينة المنزلة، وحسن حسن عزام من رئيس مركز ومدينة المنزلة إلي رئيس مركز ومدينة المطرية، وأشرف محمد عبدالواحد من رئيس مركز ومدينة المطرية إلي رئيس مركز ومدينة الجمالية) .

وشدد اللواء طارق مرزوق على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهد والتواجد الميداني المستمر، والتعامل السريع مع مشكلات المواطنين، وسرعة إنجاز الملفات الحيوية، وفي مقدمتها ملفات التصالح، والتقنين، والمتغيرات المكانية، والنظافة،والإشغالات، وشكاوى المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية، وبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق رضا المواطنين، مؤكدًا أن معيار النجاح الحقيقي هو تحسين مستوى الخدمة على أرض الواقع.

وأكد مرزوق أن المحافظة مستمرة في تقييم الأداء بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم مواقع العمل المختلفة، بما يحقق الانضباط ويرفع كفاءة الجهاز التنفيذي، ويخدم أبناء الدقهلية في جميع المراكز والمدن والأحياء.