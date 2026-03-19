خالد الغندور يرتدي قميص الأهلي في دورة رمضانية

شارك نجوم الأهلي والزمالك في إحدى الدورات الرمضانية بمركز شباب بساط بمحافظة الدقهلية، على رأسهم خالد الغندور الذي أثار الجدل باحتفاله.

نجوم الأهلي والزمالك في دورة رمضانية

جاءت مشاركة نجوم الأهلي والزمالك في الحفل الختامي للدورة الرمضانية بمركز شباب بساط، ومن بينهم خالد الغندور وطارق يحيى وأسامة نبيه وتامر عبد الحميد وجمال حمزة لاعبو الزمالك السابق، إضافة إلى محمد عمارة وسمير كمونة وياسر ريان لاعبو الأهلي السابقين.

خالد الغندور بقميص الأهلي

ارتدى خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، قميص النادي الأهلي، وعندما سجل هدفا احتفل بخلعه ليظهر قميص الزمالك الذي يرتديه.

وشارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في الحفل الختامي للدورة الرمضانية بمركز شباب بساط، إضافة إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.