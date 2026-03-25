كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

3 1
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

0 1
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

93 73
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

26 17
20:30

المصرية للاتصالات

جميع المباريات

أسطورة ليفربول يرفض الوداع التقليدي لصلاح ويكشف أمنيته الأخيرة

كتب : نهي خورشيد

07:31 م 25/03/2026

محمد صلاح

أبدى جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول عدم تحمسه لفكرة إقامة وداع تقليدي للدولي المصري محمد صلاح على ملعب الأنفليد، وذلك بعد إعلان الأخير رحيله بنهاية الموسم الرياضي الجاري 2025-2026.

كاراجر يحدد السيناريو المثالي لنهاية مسيرة صلاح

وتحدث كاراجر في تصريحات عبر صحيفة "The Telegraph" عقب إعلان صلاح مساء أمس الثلاثاء رحيله رسمياً عن ليفربول.

وأوضح كاراجر أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا سيكون السيناريو الأمثل لختام مسيرة النجم المصري، مشيراً إلى أن تحقيق إنجاز كبير داخل الملعب سيمنح اللاعب وداعاً يليق بما قدمه بدلاً من الاكتفاء بلحظة عاطفية في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وأشار كاراجر إلى أن استمرارية صلاح على أعلى مستوى تجعله ضمن نخبة اللاعبين الأجانب في تاريخ الكرة الإنجليزية، معتبراً أن تييري هنري هو اللاعب الوحيد الذي يتفوق عليه من حيث الإنتاج والثبات رغم وجود أسماء بارزة مثل كريستيانو رونالدو وإيدين هازارد ودينيس بيركامب.

شدد كاراجر في ختام تصريحاته على أن المشهد المثالي لوداع صلاح سيكون بقيادته ليفربول نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن لحظة كهذه ستكون الأجدر بتتويج مسيرة استثنائية.

صلاح يودع جماهير ليفربول برسالة مؤثرة

وكان صلاح أعلن قراره عبر رسالة مصورة وجهها إلى جماهير ليفربول عبر خلالها عن ارتباطه العميق بالنادي والمدينة، مؤكداً أن تجربته مع الريدز تجاوزت حدود كرة القدم لتصبح جزءاً من حياته الشخصية.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

ويغادر صلاح صفوف الريدز بسجل تهديفي مميز، بعدما أحرز 255 هدفاً في 435 مباراة، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين خلف إيان راش وروجر هانت، كما ساهم في التتويج بلقبين للدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
أخبار مصر

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
سقوط جزء من سور مترو الخط التاني وتوقف الحركة بمحطتين
أخبار مصر

سقوط جزء من سور مترو الخط التاني وتوقف الحركة بمحطتين
نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟
إيران تعلن عن قواعد جديدة للعبور من مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تعلن عن قواعد جديدة للعبور من مضيق هرمز

موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
أخبار مصر

موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق

عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟