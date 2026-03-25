أبدى جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول عدم تحمسه لفكرة إقامة وداع تقليدي للدولي المصري محمد صلاح على ملعب الأنفليد، وذلك بعد إعلان الأخير رحيله بنهاية الموسم الرياضي الجاري 2025-2026.

كاراجر يحدد السيناريو المثالي لنهاية مسيرة صلاح

وتحدث كاراجر في تصريحات عبر صحيفة "The Telegraph" عقب إعلان صلاح مساء أمس الثلاثاء رحيله رسمياً عن ليفربول.

وأوضح كاراجر أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا سيكون السيناريو الأمثل لختام مسيرة النجم المصري، مشيراً إلى أن تحقيق إنجاز كبير داخل الملعب سيمنح اللاعب وداعاً يليق بما قدمه بدلاً من الاكتفاء بلحظة عاطفية في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وأشار كاراجر إلى أن استمرارية صلاح على أعلى مستوى تجعله ضمن نخبة اللاعبين الأجانب في تاريخ الكرة الإنجليزية، معتبراً أن تييري هنري هو اللاعب الوحيد الذي يتفوق عليه من حيث الإنتاج والثبات رغم وجود أسماء بارزة مثل كريستيانو رونالدو وإيدين هازارد ودينيس بيركامب.

شدد كاراجر في ختام تصريحاته على أن المشهد المثالي لوداع صلاح سيكون بقيادته ليفربول نحو التتويج بدوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن لحظة كهذه ستكون الأجدر بتتويج مسيرة استثنائية.

صلاح يودع جماهير ليفربول برسالة مؤثرة

وكان صلاح أعلن قراره عبر رسالة مصورة وجهها إلى جماهير ليفربول عبر خلالها عن ارتباطه العميق بالنادي والمدينة، مؤكداً أن تجربته مع الريدز تجاوزت حدود كرة القدم لتصبح جزءاً من حياته الشخصية.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

ويغادر صلاح صفوف الريدز بسجل تهديفي مميز، بعدما أحرز 255 هدفاً في 435 مباراة، ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين خلف إيان راش وروجر هانت، كما ساهم في التتويج بلقبين للدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.

القضية الـ14.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد ضد نادي الزمالك





تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز



