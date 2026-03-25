الزمالك يعلن تطورات الحالة الصحية لحسين لبيب

كتب : نهي خورشيد

08:37 م 25/03/2026

الكابتن حسين لبيب

أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب رئيس النادي، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية اليوم الأربعاء داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

تفاصيل جراحة رئيس نادي الزمالك

وكان حسين لبيب خضع لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت إجراء تدخل جراحي اليوم، على أن يعود لمباشرة مهام عمله في أقرب وقت ممكن.

موعد مباراة الزمالك المقبلة والقناة الناقلة

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الإثنين الموافق 6 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل دوري نايل لموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مجموعة قنوات ON Sport أحداث المباراة، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
بالصور.. تصاعد حالة الطقس السيئ بالقاهرة الكبرى وشمال البلاد
وزير الخارجية يبدي استعداد مصر لاستضافة أي اجتماعات تتعلق بإيران
بعد جدل فيلم سفاح التجمع.. كيف ارتكب المتهم جرائمه بحق 3 فتيات ليل؟
سقوط جزء من سور مترو الخط التاني وتوقف الحركة بمحطتين
