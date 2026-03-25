كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

3 1
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

0 1
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

93 73
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

89 79
20:30

المصرية للاتصالات

حكم بالسجن لمشجع نشر إساءات عنصرية ضد لاعبة منتخب إنجلترا.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

10:46 م 25/03/2026 تعديل في 10:46 م

جيس كارتر لاعبة منتخب إنجلترا للسيدات

أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ بحق مشجع يبلغ من العمر 60 عاماً، بعد إدانته بنشر رسائل ذات طابع عنصري عبر شبكة الإنترنت استهدفت جيس كارتر مدافعة منتخب إنجلترا للسيدات.

وكانت اللاعبة قامت بإبلاغ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالحادثة، مما دفع الجهات إلى فتح تحقيق رسمي بالتعاون مع الشرطة والتي تولت متابعة الواقعة حتى صدور الحكم.

تفاصيل قضية جيس كارتر لاعبة منتخب إنجلترا للسيدات

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، فإن المتهم نشر عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" منشورات وصف خلالها كرة القدم النسائية بأنها "شيطانية"، إلى جانب ادعاءات اعتبرتها السلطات ذات طابع عنصري ومهين، فضلاً عن انتقادات حادة لبث مباريات اللعبة.

وأشارت التقارير إلى أن الرجل كان تحت تأثير الكحول أثناء تفاعله مع مقال إخباري تناول إساءات عنصرية عبر الإنترنت طالت اللاعبة جيس كارتر عقب مباراتي منتخب إنجلترا أمام كلاً من فرنسا والسويد في بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات.

وبحسب ما نقلته "بي إيه ميديا" فقد تمكنت الجهات المختصة من تتبع مصدر الرسائل مما أدى إلى إلقاء القبض على المشجع وتوجيه الاتهامات إليه.

وأصدرت محكمة بلاكبيرن البريطانية حكمها بحبسه لمدة 6 أسابيع مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، بعد إقراره بالذنب.

مسيرة جيس كارتر الكروية

وسبق لجيس كارتر لاعبة نادي جوثام إف سي الأمريكي، اللعب في صفوف تشيلسي وبرمنجهام.

كما كانت كارتر ضمن المنتخب الإنجليزي المتوج بلقب البطولة الأوروبية للسيدات للمرة الثانية على التوالي.

جيس كارير منتخب انجلترا للسيدات كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025

