رسالة خاصة من شقيقة محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول (صور)

نشرت مصممة الأزياء رباب صلاح عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا تجمعها مع شقيقها محمد صلاح لاعب ليفربول، وكتبت: "الوحيد والفريد، الأسطورة".

وكان صلاح قد قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، اعتراضا على جلوسه بدكة البدلاء: "لا أصدق ذلك، أشعر بخيبة أمل شديدة".

وأضاف: "لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع يرى ذلك على مر السنين، وخاصة الموسم الماضي، لا أعرف لماذا أجلس على مقاعد البدلاء، أشعر وكأن النادي يتجاهلني".

ويحتل فريق ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة من 15 مباراة.

