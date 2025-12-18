مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

دوري المؤتمر الأوروبي

لويزان سبورت

- -
22:00

فيورنتينا

جميع المباريات

تحفة فنية.. 6 صور لزوجة مروان عطية والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

01:49 ص 18/12/2025
    زوجة مروان عطية (5)
    زوجة مروان عطية (6)
    زوجة مروان عطية (1)
    زوجة مروان عطية (4)
    زوجة مروان عطية (3)

القاهرة - مصراوي

نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة.

وظهرت سلمى في الصور بإطلالة أنيقة داخل أحد الأماكن، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وظهرت معها أيضا طفلتها الصغيرة.

وحصدت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين، وتنوعت التعليقات، وكان أبرزها تعليق "تحفة فنية"، في إشارة إلى أناقتها اللافتة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في تمام الساعة الثامنة مساء.

جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

