إلى الأبد.. زوجة حسام عبد المجيد توجه إليه رسالة رومانسية

كتب : مصراوي

06:18 ص 18/12/2025
القاهرة - مصراوي

نشرت ملك أحمد زوجة حسام عبد المجيد، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور رفقة زوجها.

ونشر ملك عبر حسابها الرسمي عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها رفقة زوجها.

كما علقت ملك على الصور قائلا: "إلى لأبد".

ويشارك حسام عبد المجيد في قائمة منتخب مصر المتجهة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث وصلت بعثة المنتخب إلى الأراضي المغربية أمس الأربعاء، استعدادا لانطلاق البطولة المقرر إقامتها في 21 ديسمبر.

زوجة حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد منتخب مصر ملك أحمد

