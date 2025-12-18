5 صور لزوجة محمد النني الثانية في عشاء رومانسي

شاركت البلوجر المغربية حنان، الزوجة الثانية للنجم المصري محمد النني، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام، من داخل منزلها.

ونشرت حنان عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور من داخل منزلها، ظهر خلالهم نجلها، بالإضافة إلى ظهور قططها في بعض الصور.

كما شاركت حنان زوجة نجم الجزيرة الإماراتي، عدد من الصور، خلال تواجدها في أحد المطاعم.

وتتمتع البلوجر المغربية حنان، بجماهيرية كبيرة بين جماهير الكرة المصرية، خاصة وأنها دائما ما تشارك متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها ولعائلتها.

وفي كان النني شارك رفقة الفراعنة، في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر، الذي ودعها منتخب مصر من دور المجموعات، بعدما حصد نقطتين فقط، من 3 لقاءات.

