11 صورة لزوجة محمد عواد من داخل راديو الزمالك والجمهور يعلق

"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. 10 صور وأبرز المعلومات عن زوجة يوسف أوباما

شاركت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر محمد عواد، متابعهيا على إنستجرام، مجموعة من الصور الشخصية لها.

ونشرت حنين عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصورة خلال تقديمها إحدى حلقات برنامجها في راديو الزمالك، مع وضعه رمز تعبيري قلب وخرزة زرقاء.

وعلق عدد من المتابعين على صور زوجة نجم الزمالك، حيث كتب أحد المتابعين، تعليق "قمري"، فيما علق شخص آخر من خلال وضع رمز تعبيري قلوب.

وفي سياق متصل يتواجد محمد عواد، في الوقت الحالي رفقة منتخب مصر الثاني بقطر، للمشاركة في بطولة كأس العرب.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، استهل مشواره في بطولة كأس العرب بالتعادل مع الكويت بهدف لمثله.