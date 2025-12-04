"حياتي".. يوسف أوباما يحتفل بعيد ميلاد زوجته

حرص يوسف إبراهيم أوباما لاعب وسط فريق بيراميدز، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته، من خلال صورة تجمعهما معا عبر موقع "إنستجرام".

وشارك أوباما، صورة له رفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا حياتي".

وكان يوسف أوباما، انتقل إلى فريق بيراميدز في يناير من العام الماضي 2024، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع نادي الزمالك.

ولم يظهر يوسف أوباما بشكل كبير خلال الموسم الحالي 2025-2026، رفقة الفريق حيث اكتفى بالظهور في 3 مباريات فقط، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وفي سياق متصل، نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز أمس الأربعاء، على حساب نظيره كهربا الإسماعيلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

