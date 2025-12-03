حافي.. 4 صور طريفة لمحمد زيدان بالبدلة

نجل لاعب الأهلي السابق.. من هو الطفل الذي ظهر مع محمد صلاح في إعلان إحدى

نشر الكابتن محمد زيدان، لاعب بروسيا دورتموند ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور له وهو يرتدي بدلة.

وظهر زيدان في الصور بإطلالة لافتة، إذ ظهر بالبدلة وهو حافي القدمين، ما أثار تفاعلا واسعا من الجمهور ونال إعجاب الكثيرين.

يذكر أن محمد زيدان اعتزل كرة القدم عام 2016 بعد مسيرة احترافية مشرفة، كان آخرها مع نادي الإنتاج الحربي، وسبق له اللعب في عدد من الأندية الأوروبية أبرزها بوروسيا دورتموند، فيردر بريمن، وماينز في الدوري الألماني.

خلال مشواره مع بوروسيا دورتموند، خاض زيدان 73 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 10 أهداف، كما شارك مع منتخب مصر في 41 مباراة دولية، أحرز فيها 10 أهداف.