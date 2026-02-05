"أنيقة" زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

القاهرة - مصراوي

نشرت الإعلامية حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.

وشاركت حنين متابعيها بمجموعة جديدة من الصور بإطلالة أنيقة لاقت تفاعلا واسعا من المتابعين، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصور، وجاء من بين أبرز التعليقات: "أنيقة".

ويذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وتعمل حاليا مذيعة في البرنامج الإذاعي "صوت الزمالك".

ويذكر أن نادي الزمالك حقق فوزا كبيرا على نظيره كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.