مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

0 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)

كتب : نهي خورشيد

03:43 م 05/02/2026

منة طارق لاعبة الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نهى خورشيد

تعرضت منة طارق صانعة ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، لحادث مروري أثناء قيادة سيارتها على الطريق الدائري أثناء عودتها من تدريبات القلعة الحمراء.

ونشرت منة صورة من الحادث عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، قالت فيها:"بين ثانية والثانية الحياة ممكن تتقلب، بس ربنا كان أحن وأقرب كتب لي عمر جديد و نجاني، والحمد لله على نعمته اللي ما بتخذلش".

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي مسار.

حادث

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منة طارق لاعبة الأهلي منة طارق تتعرض لحادث لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث منة طارق على إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري
أخبار مصر

عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري
بعد رقصها مع العوضي.. 20 صورة بإطلالات أنيقة لـ رحمة محسن
زووم

بعد رقصها مع العوضي.. 20 صورة بإطلالات أنيقة لـ رحمة محسن

ترامب عن دخوله الجنة: لست مرشحا مثاليا لكنني قدمت الكثير من الخير
شئون عربية و دولية

ترامب عن دخوله الجنة: لست مرشحا مثاليا لكنني قدمت الكثير من الخير
لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
مصراوي ستوري

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
حبس والد المتهم في قضية منشار الإسماعيلية 4 سنوات.. تفاصيل الحكم
أخبار المحافظات

حبس والد المتهم في قضية منشار الإسماعيلية 4 سنوات.. تفاصيل الحكم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت