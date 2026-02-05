لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)

كتب - نهى خورشيد

تعرضت منة طارق صانعة ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، لحادث مروري أثناء قيادة سيارتها على الطريق الدائري أثناء عودتها من تدريبات القلعة الحمراء.

ونشرت منة صورة من الحادث عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، قالت فيها:"بين ثانية والثانية الحياة ممكن تتقلب، بس ربنا كان أحن وأقرب كتب لي عمر جديد و نجاني، والحمد لله على نعمته اللي ما بتخذلش".

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر نادي مسار.