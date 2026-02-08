نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات

أصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بيانًا رسميًا عبر مكتبها الإعلامي، توضيحًا لما تم تداوله مؤخرًا من شائعات، حول حضورها حفلا خاصا ضم عدد من المشاهير.

وجاء في البيان الذي نشر عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم توضيح أن ما يتم تداوله مؤخرًا من شائعات وأخبار كاذبة يندرج ضمن إطار الافتراء والتشهير المتعمد، ولا يمت للحقيقة بصلة، كما أن ربط اسم الفنانة بأي ملفات أو جهات هو أمر عار تمامًا عن الصحة".

وأضاف البيان: "وعليه، يؤكد المكتب أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو إعادة تداول هذه الأخبار الكاذبة، عبر أي وسيلة كانت، دون أي تهاون، ونهيب بالجميع بتحمل المسؤولية وتحري الدقة، والامتناع عن الانجرار وراء الشائعات المضللة."

وعلقت نانسي عجرم قائلة: "التجاهل والصمت لا يعني أبدًا قبول الواقع. للأسف، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منبرًا لأي شخص لنشر ما يشاء، ولا بد من أن يكون القانون والقضاء الفصل في هذه الأمور".

