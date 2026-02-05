إحداها بسبب مشكلة في الأسنان.. 3 صفقات شهيرة فشلت بسبب الكشف الطبي

خلال آخر 6 أشهر، تراجع ميلان الإيطالي عن صفقتين جديدتين، بسبب الكشف الطبي، لتعيدنا هذه الواقعة إلى أخرى مشابهة قبل 17 عاما، عندما تراجع الفريق عن ضم لاعب بسبب مشكلة غريبة.

وقرر ميلان إيقاف انضمام جان فيليب ماتيتا، لاعب كريستال بالاس، في الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما أثبت الفحص الطبي إصابته في الركبة وحاجته لجراحة تبعده عن الملاعب 3 أشهر على الأقل.

وفي الانتقالات الصيفية الماضية، تراجع ميلان في اتفاقه مع باير ليفركوزن، الذي كان يفيد باستعارة لاعبه النيجيري فيكتور بونيفيس، وذلك بسبب إصابات اللاعب المتكررة، وإثبات الفحص الطبي معاناته من مشكلة في الركبة.

وبعدها انتقل فيكتور إلى فيردر بريمين الألماني، لكنها لم يخوض مع الفريق سوى 11 مباراة، وتعرض لإصابة في ديسمبر الماضي، غاب بسببها عن كأس الأمم الأفريقية.

القصة الأشهر كانت في الانتقالات الصيفية عام 2009، عندما اتفق ميلان مع بورتو لضم علي سيسوخو، بشكل تخطي الكشف الطبي، وهو ما فشل فيه اللاعب، لكن تلك المرة لم تكن مشكلة في الركبة.

مشكلة في نمو أسنان علي سيسوخو، كانت سببا في فشل الصفقة، إذ عانى اللاعب من عدم اكتمال نمو أسنانه، والتي قد تدل على وجود مشكلة في العمود الفقري.

اقرأ أيضًا:

بسبب بنزيما.. محمد صلاح يعود لطاولة اهتمام الدوري السعودي

"عبد المجيد قفلها".. مدافع البنك الأهلي خارج حسابات الزمالك في يناير

هل يعود مصطفى شلبي للزمالك مرة أخرى؟.. مصدر يوضح