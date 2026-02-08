إعلان

تعليمات مهمة من التعليم للمديريات استعدادًا للفصل الدراسي الثاني 2026

كتب : أحمد الجندي

04:57 م 08/02/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمة، أوضحت خلاله عددًا من التوجيهات والتعليمات المهمة، وذلك بالإشارة إلى اجتماع وزير التربية والتعليم مع مديري المديريات بتاريخ 3 فبراير 2026، والذي ناقش مجموعة من الملفات المرتبطة بالاستعداد للفصل الدراسي الثاني وضبط منظومة التعليم.

وأكد الخطاب على التشديد على الاهتمام بسجل (26) قرائية، بما يضمن إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة باعتبارها الأساس في بناء العملية التعليمية.

وشددت الوزارة على ضرورة استكمال أعمال التشجير ودهانات المدارس بصورة جيدة وكثيفة، مع وضع علم مصر بشكل لائق وفي أماكن بارزة داخل جميع المدارس، بما يعكس المظهر الحضاري للمؤسسات التعليمية ويعزز قيم الانتماء الوطني.

كما وجّهت الوزارة إلى تكثيف الزيارات الميدانية خلال الفترة الحالية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مع المتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب والتقييمات، لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وأكد الخطاب على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس مع بدء الفصل الدراسي الثاني، لضمان الاستفادة الكاملة من الوقت الدراسي وعدم إهدار الحصص الأولى.

وفيما يخص المدارس المسائية، طالبت الوزارة بحصرها داخل كل مديرية تعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها المحافظات والهيئة العامة للأبنية التعليمية، للقضاء على الفترة المسائية، خاصة في المرحلة الابتدائية.

كما شددت الوزارة على متابعة التزام المدارس ذات الطبيعة الخاصة والدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية، إلى جانب الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

واختتم الخطاب بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من كافة الأمور المالية المتعلقة بالمعلمين والخدمات المعاونة، مشددًا على اتخاذ اللازم في هذا الشأن، مع اعتبار الموضوع هامًا وعاجلًا جدًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني المديريات التعليمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسدال الستار على قضية "الدارك ويب".. الإعدام لقاتل طفل شبرا والمشدد لشريكه
أخبار المحافظات

إسدال الستار على قضية "الدارك ويب".. الإعدام لقاتل طفل شبرا والمشدد لشريكه
إسرائيل تحذّر ترامب: سنضرب إيران منفردين إذا تجاوزت الخط الأحمر
شئون عربية و دولية

إسرائيل تحذّر ترامب: سنضرب إيران منفردين إذا تجاوزت الخط الأحمر
لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان
نصائح طبية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

"نعاني".. أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الخسارة المفاجئة أمام زيسكو
رياضة محلية

"نعاني".. أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الخسارة المفاجئة أمام زيسكو
نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات
زووم

نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026