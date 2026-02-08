تعليمات مهمة من التعليم للمديريات استعدادًا للفصل الدراسي الثاني 2026

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمة، أوضحت خلاله عددًا من التوجيهات والتعليمات المهمة، وذلك بالإشارة إلى اجتماع وزير التربية والتعليم مع مديري المديريات بتاريخ 3 فبراير 2026، والذي ناقش مجموعة من الملفات المرتبطة بالاستعداد للفصل الدراسي الثاني وضبط منظومة التعليم.

وأكد الخطاب على التشديد على الاهتمام بسجل (26) قرائية، بما يضمن إتقان الطلاب لمهارات القراءة والكتابة باعتبارها الأساس في بناء العملية التعليمية.

وشددت الوزارة على ضرورة استكمال أعمال التشجير ودهانات المدارس بصورة جيدة وكثيفة، مع وضع علم مصر بشكل لائق وفي أماكن بارزة داخل جميع المدارس، بما يعكس المظهر الحضاري للمؤسسات التعليمية ويعزز قيم الانتماء الوطني.

كما وجّهت الوزارة إلى تكثيف الزيارات الميدانية خلال الفترة الحالية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مع المتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب والتقييمات، لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وأكد الخطاب على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس مع بدء الفصل الدراسي الثاني، لضمان الاستفادة الكاملة من الوقت الدراسي وعدم إهدار الحصص الأولى.

وفيما يخص المدارس المسائية، طالبت الوزارة بحصرها داخل كل مديرية تعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها المحافظات والهيئة العامة للأبنية التعليمية، للقضاء على الفترة المسائية، خاصة في المرحلة الابتدائية.

كما شددت الوزارة على متابعة التزام المدارس ذات الطبيعة الخاصة والدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية، إلى جانب الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

واختتم الخطاب بالتأكيد على ضرورة الانتهاء من كافة الأمور المالية المتعلقة بالمعلمين والخدمات المعاونة، مشددًا على اتخاذ اللازم في هذا الشأن، مع اعتبار الموضوع هامًا وعاجلًا جدًا.