"عسل".. زوجة محمد حمدي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

القاهرة – مصراوي

نشرت شيرين حمدي، زوجة محمد حمدي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شيرين بإطلالة أنيقة لاقت إشادة واسعة من المتابعين، حيث تفاعل عدد كبير من جمهورها مع الصور.

وشهدت الصور تفاعلا واسعا، وجاء من بين أبرز التعليقات: "عسل".

يذكر أن محمد حمدي لم يشارك مع فريق بيراميدز في مباراة أمس بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام بنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا الماضية.

وتلقى فريق بيراميدز خسارة أمام نظيره سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في الدوري المصري.