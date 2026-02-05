مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"عسل".. زوجة محمد حمدي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

02:20 ص 05/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    زوجة محمد حمدي (5)
  • عرض 7 صورة
    زوجة محمد حمدي (2)
  • عرض 7 صورة
    زوجة محمد حمدي (6)
  • عرض 7 صورة
    زوجة محمد حمدي (3)
  • عرض 7 صورة
    زوجة محمد حمدي (7)
  • عرض 7 صورة
    زوجة محمد حمدي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة – مصراوي

نشرت شيرين حمدي، زوجة محمد حمدي لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شيرين بإطلالة أنيقة لاقت إشادة واسعة من المتابعين، حيث تفاعل عدد كبير من جمهورها مع الصور.

وشهدت الصور تفاعلا واسعا، وجاء من بين أبرز التعليقات: "عسل".

يذكر أن محمد حمدي لم يشارك مع فريق بيراميدز في مباراة أمس بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام بنين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا الماضية.

وتلقى فريق بيراميدز خسارة أمام نظيره سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في الدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد حمدي بيراميدز زوجة محمد حمدي صور زوجة محمد حمدي إصابة محمد حمدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ليلة أيقونة الشرق".. تركي آل الشيخ يروج لـ حفل أصالة فبراير الجاري
زووم

"ليلة أيقونة الشرق".. تركي آل الشيخ يروج لـ حفل أصالة فبراير الجاري
"عسل".. زوجة محمد حمدي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

"عسل".. زوجة محمد حمدي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق
"أنيقة" زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

"أنيقة" زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

120 كاميرا مراقبة.. صور من غرفة العمليات المركزية بجامعة العاصمة
جامعات ومعاهد

120 كاميرا مراقبة.. صور من غرفة العمليات المركزية بجامعة العاصمة
الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان