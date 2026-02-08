"متركنش عربيتك هنا".. جملة تشعل مشاجرة في المرج

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (شقيقين) وطرف ثان (أحد الأشخاص وابني شقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة شرطة المرج.

تبين أن السبب وجود خلافات بينهم حول الجيرة لامتلاك الطرف الثانى محل عطارة ملاصق لمنزل الطرف الأول وإيقاف سيارته أمام منزل الطرف الأول تعدى خلالها الطرف الأول عليهم بالسب والشتم لإجبارهم على غلق المحل فصور مقطع الفيديو المشار إليه.

أمكن ضبط الطرفين وبمواجهتهم اعترفوا بوجود خلافات بينهم لذات الأسباب.