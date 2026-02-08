إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:12 م 08/02/2026

الدكتور محمد الضويني

اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، قبل قليل، نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي الحالي.

ويمكن لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الحصول على النتيجة لعام 2026 للفصل الدراسي الأول، فور إعلانها رسميا، من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية: هنا

2- الضغط على زر خدمات الأزهر الشريف.

3- تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية او الإعدادية الأزهرية لعام 2025.

4- تحديد المنطقة التابع لها الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة.

5- إدخال رقم الجلوس هذا الطالب.

6- الضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام ثم الانتظار قليلا حتى يتم ظهور نتيجة الطالب المطلوبة مباشرة.

الدكتور محمد الضويني نتيجة نصف العام الشهادة الاعدادية الازهرية الشهادة الالبتدائية الازهرية

