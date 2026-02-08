كذبة على السوشيال توقع تاجر مخدرات في قبضة أمن القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإلقاء القبض على ابنه، والتعدي عليه بالضرب، وتلفيق قضية اتجار بالمواد المخدرة له دون وجه حق.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر نجل ناشر المنشور، وهو عنصر جنائي سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، أثناء اتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

ووفقًا لإجراءات قانونية مقننة، تمكنت الأجهزة الأمنية بتاريخ 6 الجاري من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس معبأة داخل 250 كيسًا، إلى جانب سلاح أبيض، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم في إطار من الشرعية والقانون، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.