إسرائيل تحذّر ترامب: سنضرب إيران منفردين إذا تجاوزت الخط الأحمر

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم، أنهم أبلغوا نظرائهم في الولايات المتحدة، أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يشكّل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، مشددين على أن تل أبيب مستعدة للتحرك بشكل منفرد إذا اقتضت الضرورة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد عبّرت إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، عبر سلسلة من المراسلات رفيعة المستوى، عن نيتها تفكيك القدرات الصاروخية الإيرانية والبنية التحتية المرتبطة بإنتاجها.

وقال أحد المصادر إن إسرائيل أبلغت الجانب الأمريكي بأنها ستنفذ ضربات منفردة في حال تجاوزت إيران ما وصفته بـ"الخط الأحمر" المتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية، لافتًا إلى أن هذا الحد لم يتم تجاوزه حتى الآن، مع استمرار المتابعة الدقيقة للتطورات داخل إيران.

وأكد المسؤولون أن إسرائيل تحتفظ بحرية التحرك، ولن تسمح لإيران بإعادة بناء أو تطوير أنظمة أسلحة استراتيجية على نطاق قد يهدد وجودها.

وفي السياق ذاته، وصف أحد مسؤولي الدفاع المرحلة الحالية بأنها "فرصة تاريخية" لتوجيه ضربة قوية للبنية التحتية الصاروخية الإيرانية، بما يسهم في تحييد التهديدات القائمة ضد إسرائيل ودول المنطقة. كما أشار إلى أن تل أبيب عرضت، خلال المحادثات الأخيرة، خططًا لاستهداف منشآت إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيراني.