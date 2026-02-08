إعلان

صرخة أنثى.. تفاصيل واقعة تحرش داخل "ميكروباص عين شمس"

كتب : مصراوي

05:45 م 08/02/2026

المتهم

كشفت التحريات ملابسات تعليق مدعوم بصور متداول تضررت من خلاله صاحبة الحساب من تعرضها للتحرش من أحد الركاب حال استقلالها سيارة أجرة وفراره عقب ذلك بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من الشاكية (مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص اتهمته بالتحرش بها حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص".

أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

