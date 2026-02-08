صرخة أنثى.. تفاصيل واقعة تحرش داخل "ميكروباص عين شمس"

كشفت التحريات ملابسات تعليق مدعوم بصور متداول تضررت من خلاله صاحبة الحساب من تعرضها للتحرش من أحد الركاب حال استقلالها سيارة أجرة وفراره عقب ذلك بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من الشاكية (مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص اتهمته بالتحرش بها حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص".

أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.