السجن 102 عام وغرامة مالية.. نهاية قصة الاحتيال على لاعبي كرة القدم

حُكم على مديرة بنك دينيزبنك السابقة في فلوريا، تركيا، سيسيل إرزان، بالسجن لمدة 102 عام وأربعة أشهر، بتهم الاحتيال، وتزوير وثائق، وإساءة استخدام الثقة، إثر إدارتها لصندوق استثماري سري استهدف لاعبي كرة القدم والعملاء الأثرياء بمبالغ وصلت إلى 33 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" فأن الادعاء أوضح أن إرزان استهدفت أكثر من 30 شخصًا، من بينهم لاعبو كرة قدم مشهورون مثل إيمري بيلوز أوغلو، أردا توران، فرناندو موسليرا، وقائد جالاتا سراي السابق سلجوق إنان، من خلال وعود بعوائد مرتفعة لصندوق غير مسجل رسميًا.

وكشفت ملفات القضية أن إرزان تلقت مبالغ ضخمة نقدًا، وبعضها في أكياس، ولم يحصل الضحايا سوى على أوراق مكتوبة بخط اليد أو مختومة كإثبات لاستثماراتهم، وقد اتهمت باختلاس حوالي 43 مليون دولار (32 مليون جنيه إسترليني) و15 مليون ليرة تركية (270 ألف جنيه إسترليني) بعد إقامة علاقات وثيقة مع عملاء أثرياء.

انهار المخطط عندما تعذرت عليها متابعة دفع الأرباح، ما أدى إلى اعتقالها في 11 أبريل 2023، وخلال جلسة المحاكمة، نفت إرزان مسؤوليتها المباشرة عن النظام، وزعمت أن آخرين ضغطوا عليها لدفع الأموال، وأنها لم تستخدم مصطلح "تمويل" قط، كما قالت إنها كانت على اتصال محدود بالشخصيات المعروفة وأن بعضهم وقع على وثائق دون شرح تورطهم.

وبعد استراحة المحكمة، صدر الحكم بالسجن 102 سنة وأربعة أشهر وغرامة قدرها 753,880 ليرة تركية (حوالي 13,560 جنيهًا إسترلينيًا).