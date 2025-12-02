اجتماعات سرية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لحظر إسرائيل.. ما القصة؟

كشفت مصادر مطلعة لموقع "ذا أثليتيك" أن مسؤولين تنفيذيين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقدوا سلسلة اجتماعات مع منظمي حملة مؤيدة للفلسطينيين تحمل اسم (Game Over Israel)، وذلك منذ وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر، لمناقشة إمكانية فرض حظر على مشاركة إسرائيل في المنافسات الأوروبية.

ضغوط متصاعدة ودعوات للتصويت

وانطلقت تلك الحملة " في نيويورك يوم 17 سبتمبر، بعد يوم واحد من إعلان الأمم المتحدة أن ما يحدث في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وبحسب المصادر، فإن اليويفا كان قريبًا في أواخر سبتمبر من الدعوة إلى تصويت حول استمرار مشاركة إسرائيل في كرة القدم الأوروبية، وسط ضغوط من عدد من الاتحادات الأعضاء، لكن القيادة قررت التريث بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة أميركية في 29 سبتمبر.

اجتماعات بحث آليات الحظر

وأوضحت المصادر أن اجتماعات اليويفا مع ممثلي الحملة المستمرة منذ وقف إطلاق النار ركزت على دراسة الآليات القانونية والتنظيمية التي يمكن من خلالها فرض الحظر المحتمل.

وعُقد أحد الاجتماعات حضورياً في مقر اليويفا بسويسرا يوم 15 أكتوبر، في الأسبوع نفسه الذي منعت فيه شرطة وست ميدلاندز جماهير مكابي تل أبيب من حضور مباراة أمام أستون فيلا لأسباب تتعلق بالسلامة.